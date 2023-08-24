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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı! - En son haberler

        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!

        Adana'da, trafik kontrolünde durdurulan otomobildeki alkollü 1'i kadın 2 kişi, polis memurlarına saldırdı. Şüphelilerin gözaltına alındığı olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:10
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        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
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        Adana'da olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, 1'i kadın 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurdu.

        EKİPLER İŞLEM YAPTI

        DHA'da yer alan habere göre sürücünün yüksek promilde alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, işlem yaptı.

        POLİS TELSİZLE DESTEK İSTEDİ

        İşlem yaptırmak istemeyen araçtakiler, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, polisler telsizle destek istedi.

        KADIN, POLİSE TOKAT ATTI

        Bu sırada açtaki 2 kişi ekiplere saldırdı. Kadın, polis memuruna tokat attı. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        #adana
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