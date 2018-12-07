Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre; aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan ve 2014 yılında emekli olan birinci sınıf emniyet müdürü Mustafa A'nın, daha önce rütbesinin alındığı öğrenildi.

Mustafa A'nın 2011-2012 yılları arasında Adana Emniyet Müdürlüğü yapan ağabeyi Mehmet A. da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ