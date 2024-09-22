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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Ui-jo Hwang'ın golleriyle galip gelen Alanyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:02
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        Alanyaspor, Adana'da rahat kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 17. dakikalarda Ui-jo Hwang attı.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Bodrum FK'ya konuk olacak.

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