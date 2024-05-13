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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Nani ile yollar ayrıldı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Nani ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da Luis Nani ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi, Portekizli futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:27
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        A.Demirspor'da Nani ile yollar ayrıldı
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        Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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