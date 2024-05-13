Adana Demirspor'da Nani ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da Luis Nani ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi, Portekizli futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.
Giriş: 13.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:27
Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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