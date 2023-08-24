Adana Demirspor, Genk deplasmanında

Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, Genk ile deplasmanda karşılaşacak. hem Adana Demirspor tarihi için hem de ülke puanı açısından oldukça önemli olan mücadele KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.