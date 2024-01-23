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        'Hulk´ ile aramada otomobildeki baklava kutularından uyuşturucu çıktı

        ADANA´da narkotik polisinin otoyolda takibe alıp uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eğitimli köpek Hulk ile yapılan aramada, baklava kutularında 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet M. (34), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:55
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        'Hulk´ ile aramada otomobildeki baklava kutularından uyuşturucu çıktı
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        ADANA´da narkotik polisinin otoyolda takibe alıp uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eğitimli köpek Hulk ile yapılan aramada, baklava kutularında 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet M. (34), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe aldığı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ahmet M.´nin indirildiği otomobilde narkotik köpeği `Hulk´ ile arama yapıldı. Hulk, ön koltuktaki poşete tepki verdi. 3 baklava kutusunun bulunduğu poşeti açan ekipler, alttaki kutuya gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ahmet M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ahmet M., ifadesinde, uyuşturucu hapların kendine ait olduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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