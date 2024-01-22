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        Adana'da seyir halindeki pikap yandı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeyken yanan pikap, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:59
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        Adana'da seyir halindeki pikap yandı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeyken yanan pikap, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Çukur Mahallesi yolunda seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, pikapta çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Yangında pikapta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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