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        Kozan'da 1 şüpheli tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:26
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        Kozan'da 1 şüpheli tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Ocak'ta 265 personelle asayiş uygulaması yaptı.

        Aranan 1 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Denetimde ruhsatsız av tüfeği, 9,35 gram uyuşturucu ve 25 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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