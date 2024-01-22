Kozan'da 1 şüpheli tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Ocak'ta 265 personelle asayiş uygulaması yaptı.

Aranan 1 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde ruhsatsız av tüfeği, 9,35 gram uyuşturucu ve 25 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

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