Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı

Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Acıman Yaylası mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağışın ardından Toros Dağları'nın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezinde ise sağanağın ardından güneşli hava etkisini gösterdi.

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