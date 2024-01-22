Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı

        Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Acıman Yaylası mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

        Yağışın ardından Toros Dağları'nın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçe merkezinde ise sağanağın ardından güneşli hava etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısınd...
        Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısınd...
        Adana'da ruhsatsız 50 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 50 silah ele geçirildi
        Adana'da 2 aydır maaş alamadıklarını belirten işçilerden eylem
        Adana'da 2 aydır maaş alamadıklarını belirten işçilerden eylem
        Adana'da horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza
        Adana'da horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Adana'da DEAŞ'ın sözde "teçhizat ve araç bakım sorumlusu"na dava
        Adana'da DEAŞ'ın sözde "teçhizat ve araç bakım sorumlusu"na dava