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        Adana'da 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:04
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        Adana'da 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Gülpınar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Adreste 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün bulan polis, yabancı uyruklu Alaa G'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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