Adana'da 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Gülpınar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün bulan polis, yabancı uyruklu Alaa G'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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