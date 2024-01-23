Adana'da 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Gülpınar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün bulan polis, yabancı uyruklu Alaa G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.