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        Adana'da öğretmenler, yürüyüş yapıp meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi

        İSTANBUL'da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), daha önce okuldan kovulan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:00
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        Adana'da öğretmenler, yürüyüş yapıp meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi
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        İSTANBUL’da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), daha önce okuldan kovulan Y.K. (17) tarafından makam odasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından Adana’da yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla yürüyüş yapıp, tepki gösterdi. Adana Yüreğir Damar Arıkoğlu İlkokulu Okul Müdürü Mert Aşık, “Ölen arkadaşım benim gibi okul müdürüydü. İnsan kendisini onun yerine koyuyor. Odanda çalışırken sana bir silah doğruluyor ve ölüyorsun. Bir eğitimcinin canına kıymak bu kadar kolay olmamalı” dedi.

        Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan, 7 Mayıs’ta 5 ay önce okuldan kovulan Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler, Oktugan'ın ölümüne tepki gösterdi ve bugün için iş bırakma kararı alındı. Adana’da merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda toplanan yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla eğitimciye şiddete karşı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Adana Valiliği önünde toplanan öğretmenler, basın açıklaması yaparak eğitimciye şiddet olaylarına tepki gösterip ‘öğretmene şiddet yasası’ çıkarılması çağrısında bulundu.

        ‘CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI’

        Eyleme katılan eğitimcilerden Adana Yüreğir Damar Arıkoğlu İlkokulu Okul Müdürü Mert Aşık, daha önce kendi okulunda bir öğretmenin 8 yaşındaki öğrenciyi ödevini yapmadığı konusunda uyardığı için öğrencinin velisi tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Bunun gibi sayısız örneğin olduğunu vurgulayan Aşık, “Biz o gün öğretmen arkadaşlarımızla şiddet olayına engel olduk Ama sonuç çok başka olabilirdi. Orada öldürülebilirdik. Bir anlık öfke değildi. Bunu kabul etmiyoruz. Eğitimde şiddet yasası çıkarılmak zorunda. Nasıl bir hakem şiddet görünce ligler ertelenip ağır yaptırımlar yapıldıysa okuldaki bir eğitmene bir şey olduğunda caydırıcı cezalar uygulanmalı. Ölen arkadaşım benim gibi okul müdürüydü. İnsan kendisini onun yerine koyuyor. Odanda çalışırken sana bir silah doğruluyor ve ölüyorsun. Bir eğitimcinin canına kıymak bu kadar kolay olmamalı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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