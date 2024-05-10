Adana'da öğretmenler, yürüyüş yapıp meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi

İSTANBUL’da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), daha önce okuldan kovulan Y.K. (17) tarafından makam odasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından Adana’da yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla yürüyüş yapıp, tepki gösterdi. Adana Yüreğir Damar Arıkoğlu İlkokulu Okul Müdürü Mert Aşık, “Ölen arkadaşım benim gibi okul müdürüydü. İnsan kendisini onun yerine koyuyor. Odanda çalışırken sana bir silah doğruluyor ve ölüyorsun. Bir eğitimcinin canına kıymak bu kadar kolay olmamalı” dedi.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan, 7 Mayıs’ta 5 ay önce okuldan kovulan Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler, Oktugan'ın ölümüne tepki gösterdi ve bugün için iş bırakma kararı alındı. Adana’da merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda toplanan yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla eğitimciye şiddete karşı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Adana Valiliği önünde toplanan öğretmenler, basın açıklaması yaparak eğitimciye şiddet olaylarına tepki gösterip ‘öğretmene şiddet yasası’ çıkarılması çağrısında bulundu.