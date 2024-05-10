Samandağ Kaymakamlığından köpeğin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

Samandağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir köpeğin tüfekle öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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