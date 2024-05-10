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        Samandağ Kaymakamlığından köpeğin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir köpeğin tüfekle öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 01:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 01:13
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        Samandağ Kaymakamlığından köpeğin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir köpeğin tüfekle öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Samandağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Gerekli araştırmaların güvenlik kuvvetlerince yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şüphelinin en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslim edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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