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        Adana'da Vakıflar Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:54
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        Adana'da Vakıflar Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Evsen, Vakıflar Haftası kapsamında Ramazanoğlu Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kentte devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Vakıfların önemini vurgulayan Evsen, şöyle konuştu:

        "Vakıflar bizim kimliğimiz, geçmiş ve geleceği bağlayan en önemli kültür miraslarımızdandır. Adana, zengin kültürlere sahip bir ilimiz. Dolayısıyla insanların Adana'nın bu yönünü bilmesi için bizim de zenginliği paylaşmamız gerekir."

        Evsen, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Çetin Oranlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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