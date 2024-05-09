Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Olay bilinçli ve planlı bir şekilde gelişmedi. Önceki celse yaptığım ayrıntılı savunmayı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.