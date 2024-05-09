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        Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:28
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        Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Olay bilinçli ve planlı bir şekilde gelişmedi. Önceki celse yaptığım ayrıntılı savunmayı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te Özgür Durmuş, Suriye uyruklu eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı evde bıçaklayarak öldürmüş, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı yaralamıştı. Durmuş olay günü tutuklanmış, daha sonra hakkında iddianame düzenlenmişti. Öte yandan, Özgür Durmuş ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuğunun bulunduğu, olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle çocukların devlet korumasına alındığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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