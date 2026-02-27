Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 27.02.2026 - 01:44
        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yıldırım, Yeşilay Adana Şubesi'nde düzenlenen programda, 2026'nın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğini hatırlattı.


        Bu yıl etkinliklerin "Sen de Yeşilaycısın" mottosuyla gerçekleştirileceğini belirten Yıldırım, "İnsanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda Yeşilayımızın görünürlüğünü artırarak bağımlılıkla mücadele konusunda doğru yönlendirmeler yapacağız. Bağımlılığa değil, hayata yeşil ışık yakacağız. Bu kapsamda Büyük Saat ve Taşköprü gibi şehrimizin simge yapılarının yeşil ışıkla aydınlatılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Ramazan ayı dolayısıyla iftar alanları ve teravih çıkışlarında stantlar kuracaklarını vurgulayan Yıldırım, yaklaşık 2 bin 300 gönüllü ekiple Adana'nın her ilçesinde faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

        Üniversite ve liselerde eğitim, panel ve bisiklet turları gerçekleştireceklerini anlatan Yıldırım, "Bu yıl biz de Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede bağımsızlığımızı ilan edene kadar hem sizlerle buluşmak hem Adana'ya Yeşilaycı kimliği kazandırmak için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

