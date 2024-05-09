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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'yla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:49
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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'yla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tutuksuz yargılanan Çampınarı, tanık A.B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tanık A.B, yıkılmadan önce Zeray Apartmanı'nın zemin katındaki dairede kuaför salonu işlettiğini ve binada kolon kesildiğine şahit olmadığını ifade etti.

        Zeray Apartmanı'nın zemin katındaki dairede 11 yıl kiracı olarak bulunduğunu belirten A.B, şunları anlattı:

        "Kiracı olduğum o dairede ufak çaplı bir tadilat yaptım. Sadece boya ve parke tadilatı yaptırdım. Duvar, kolon ve taşıyıcı sistemlere kesinlikle zarar vermedim. Kiracısı olduğum iş yerine ait fotoğraf ve video bulunmamaktadır. Dükkanın içinde zaten kolon yoktu. Benden önce o daire emlakçı dükkanı olarak kullanılmış. Benim gördüğüm kadarıyla çöp kovasının yanında çuval içinde moloz vardı ama hangi bloktan moloz getirildi, hangi dairede tadilat yapıldı, bunu bilmiyorum."

        - "Kusurumun olduğunu düşünmüyorum"

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, müteahhit olmadığını ve kooperatifin başkanlığını yaptığını söyledi.

        Zeray Apartmanı'nı o dönemin yönetmeliğine uygun inşa ettiklerini savunan Şevik, "Projemize bağlı kaldık. O dönem belediye gerekli denetimlerini gerçekleştirdi. Biz, zaten iskan ruhsatını aldık. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu ileri sürerek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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