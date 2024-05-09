Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'yla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tutuksuz yargılanan Çampınarı, tanık A.B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık A.B, yıkılmadan önce Zeray Apartmanı'nın zemin katındaki dairede kuaför salonu işlettiğini ve binada kolon kesildiğine şahit olmadığını ifade etti.

"Kiracı olduğum o dairede ufak çaplı bir tadilat yaptım. Sadece boya ve parke tadilatı yaptırdım. Duvar, kolon ve taşıyıcı sistemlere kesinlikle zarar vermedim. Kiracısı olduğum iş yerine ait fotoğraf ve video bulunmamaktadır. Dükkanın içinde zaten kolon yoktu. Benden önce o daire emlakçı dükkanı olarak kullanılmış. Benim gördüğüm kadarıyla çöp kovasının yanında çuval içinde moloz vardı ama hangi bloktan moloz getirildi, hangi dairede tadilat yapıldı, bunu bilmiyorum."

Zeray Apartmanı'nın zemin katındaki dairede 11 yıl kiracı olarak bulunduğunu belirten A.B, şunları anlattı:

- "Kusurumun olduğunu düşünmüyorum"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, müteahhit olmadığını ve kooperatifin başkanlığını yaptığını söyledi.

Zeray Apartmanı'nı o dönemin yönetmeliğine uygun inşa ettiklerini savunan Şevik, "Projemize bağlı kaldık. O dönem belediye gerekli denetimlerini gerçekleştirdi. Biz, zaten iskan ruhsatını aldık. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu ileri sürerek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.