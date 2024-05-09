"VİCDANİ OLARAK ZOR DURUMDAYIM"

Söz verilen sanık A.D. ise olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıydı, tek amacım daha başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasıydı. Bir başka kişinin zarar görmesini istemezdim. Öngörülmemiş bir olaydı." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık polis memuru A.D'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme takdiri indirim uygulayarak bu cezayı 5 yıla indirdi.