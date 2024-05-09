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        Adana'da otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 09.05.2024 - 22:10
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        Adana'da otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesinde meydana geldi. Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya kontrolden çıkıp, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kayadelen ile yanında bulanan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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