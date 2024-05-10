Adana'da sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da, sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde Engin Koca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada Vali Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Tescilli Adana karpuzunu keserek tadına bakan Vali Köşger, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Mevsimin daha sıcak seyretmesi sebebiyle hasadın normalden erken yapıldığını belirten Vali Köşger, "Türkiye'deki karpuzun 5'te 1'i Adana'da üretiliyor. Adana karpuzu coğrafi tescilli. Adana, karpuz konusunda marka olmuş bir şehir. Biraz önce tadımını yaptık, çok lezzetli, aroması iyi. Kendine özgü tadıyla Adana karpuzu Türkiye'de farklı bir şöhret elde etmiş durumda. Bu sezon da Adana karpuzumuzun daha önceden kazandığı şöhreti devam ettirerek bereketli bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.