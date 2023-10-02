Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında

        Adana'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Murat Helete ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Murat Helete ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Helete, tutuksuz sanık Mehmet G. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Helete, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu bina için 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygun malzemeler kullandık. İşçilik yönüyle ilgili binada herhangi bir kusur yoktu. Binanın yapımına 1997 yılında başladık. 1999 yılında da teslimlerini sağladık. Binanın yapımında herhangi bir kusurumuz yoktur. 1998 yılındaki Adana depreminde binada bir zarar oluşmamıştır. 6 Şubat'ta depremde bina ciddi zarar görmemiştir. Son depremde kısmen zarar görmüştür. Dolayısıyla binamızın sağlam olduğunu düşünüyorum. Bina tamamıyla çökmemiştir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık Mehmet G. ise binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek, "Bu nedenle bina ile ilgili benim sorumluluğum yoktur. Belediye kayıtlarında binanın teknik uygulama sorumlusunun başka birisi olduğu görülecektir. Emniyette verdiğim ifademi tekrar ediyorum." dedi.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile sanık Murat Helete'nin tahliyesine, sanık Mehmet G'nin binanın inşaatı sürecinde teknik uygulama sorumlusu olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı

        Benzer Haberler

        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede