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        Adana'da "Doğumunun 100. Yılında Yaşar Kemal Sempozyumu" başladı

        Adana'da, Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Yaşar Kemal Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:38
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        Adana'da "Doğumunun 100. Yılında Yaşar Kemal Sempozyumu" başladı
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        Adana'da, Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Yaşar Kemal Sempozyumu" başladı.

        Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi ve Goethe Enstitüsü işbirliğinde organize edilen sempozyumun ilk oturumu, Mithat Özsan Amfisi'nde yapıldı.

        ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, açılıştaki konuşmasında, yazar Yaşar Kemal'in dünyaca tanındığını, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

        Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan da etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        İki gün sürecek sempozyumda 21 bilim insanı bildiri sunacak.

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