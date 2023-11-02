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        Adana'da Şakirpaşa Alt Geçidi hizmete girdi

        Adana Büyükşehir Belediyesince Seyhan ilçesinde yaptırılan Şakirpaşa Alt Geçidi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:33 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:36
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        Adana'da Şakirpaşa Alt Geçidi hizmete girdi
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        Adana Büyükşehir Belediyesince Seyhan ilçesinde yaptırılan Şakirpaşa Alt Geçidi hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki törende, bulvarın batı kısmına 2 alt geçit daha yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Görev süresince kentte 2,6 milyon ton asfalt döküldüğünü belirten Karalar, 50 bulvarda asfalt yenileme çalışması yapıldığını anlattı.

        Konuşmanın ardından Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, alt geçidin açılışını yaptı.

        Tören sonrasında düzenlenen konserde sanatçı Sabahat Akkiraz sahne aldı.

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