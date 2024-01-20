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        Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, beraberliğin normal bir skor olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:54 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:54
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        Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, beraberliğin normal bir skor olduğunu söyledi.

        Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonraki ilk maçta 3 puan almak istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

        Takımda atılmış 20 gole direkt katkı yapmış oyuncu grubunun olmadığın ifade eden Karaman, şunları dile getirdi:

        "Oyuncu değişiminde zaman zaman bazı pozisyonlarda zorluklar yaşadık. O pozisyondaki oyuncularımızın yerlerini doldurduğumuz zaman, takım geliştiğinde çok daha farklı bir Adana Demirspor ortaya çıkacak. Bu bir gerçek. İkinci durum pas. Çok kolay topları kaybettik. Bunu da geliştirmemiz lazım. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Bunun için de antrenman yapmak gerekiyor. Dolayısıyla oyuna genel baktığımda belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz. Beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz. "

        Karaman, transfer konusundaki soruya mutlaka transfer yapılacağını belirtti.

        Karaman, "Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı bir tablo da görebilirdik. En azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadele gösterdiler. Ama oyun olarak asla yeterli değil." dedi.

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da güçlü, kaliteli oyuncularına sahip bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

        Atak sonlandırma problemleri devam ettiğini, rahat şekilde maç kazanmak için bunu düzeltmeleri gerektiğini ifade eden Belözoğlu, "İlk yarıda bence oyun bize döndü. İkinci yarıda da gitti geldi bir maç oldu. Kim kazansa hak eder miydi bilmiyorum. Beraberliğe sevinmiyorum. Bu beraberliğin bizim adımıza önemli olması için çarşamba kazanmamız gerekiyor." dedi.

        Belözoğlu, devam eden ligde oyuncularının istek ve arzusunun çok önemli gördüğünü belirterek, "Biz kendi gücümüzü bilerek herkesi yenebilecek oyunu oynamaya çalışacağız. Çarşamba da bu böyle olacak. Bugün de böyleydi. Beraberlik adına iki takım oyuncularını tebrik ederim ama kazansak bizim için çok daha iyi bir ivmelenmiş bir süreç başlayabilirdi. Hala fırsatlar var." diye konuştu.

        Bir gazetecinin "Hakemler ve federasyona serzenişleriniz bu maçta da devam ediyor mu?" sorusuna, "Benim federasyon ya da hakem özelinde bir serzenişim olmadı. Ben sadece bizim o ne yazık ki yaşamış olduğumuz olaydan sonraki bize karşı oluşan bir durumun olduğunu belirtmiştim. Yoksa ben hiçbir zaman hakemleri hedef alır bir şekilde ya da federasyonu hedef alır bir şekilde açıklama yapmamıştım." diye cevap verdi.

        Bugünkü maçta da hatalar ve iyi kararlar olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Hakemlerimizi de çok fazla sanki eleştiriyormuşum gibi bir algı olsun istemem. Onlar da insan hata yapabiliyorlar. Sadece ben, bir hakemin beni hedef gösterir bir şekilde yaklaşımının olmasından dolayı rahatsızlığımı ifade etmiştim." dedi.

        Gördüğü sarı kartın hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Sarı kart, o pozisyonun hatalı olduğunu düşündüğümden itirazımdandı. Yanlış bir karardı. Benim yaptığım da yanlıştı." diye konuştu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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