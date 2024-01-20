Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: İki ileri bir geri! - Beşiktaş Haberleri

Oğuzhan Genç yazdı: İki ileri bir geri! Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Pendikspor mağlubiyetini kaleme aldı Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 20.01.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:30 facebook

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Fernando Santos ile başlayan yeni dönemde Fatih Karagümrük'ü 3, kupada Eyüpspor'u ise 4 golle geçen ve kalesini kapatan Beşiktaş, seri için Pendik Stadı'ndaydı.

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Kötü hava, ağır zemin, özellikle orta sahadaki eksikler maç öncesinde siyah-beyazlıları düşündürse de yakalanan iyi havayla beklenti her şeye rağmen galibiyetti.