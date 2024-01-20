Oğuzhan Genç yazdı: İki ileri bir geri!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Pendikspor mağlubiyetini kaleme aldı
Fernando Santos ile başlayan yeni dönemde Fatih Karagümrük'ü 3, kupada Eyüpspor'u ise 4 golle geçen ve kalesini kapatan Beşiktaş, seri için Pendik Stadı'ndaydı.
Kötü hava, ağır zemin, özellikle orta sahadaki eksikler maç öncesinde siyah-beyazlıları düşündürse de yakalanan iyi havayla beklenti her şeye rağmen galibiyetti.
Ancak daha 4. dakikada eski kartal Umut Nayir'in şık vuruşuyla gecenin zorlu geçeceği anlaşıldı. Orta alanda Salih ve Amir'in yokluğunda Demir Ege ve Tayfur da sahada olmalarına rağmen yoktu.
Beşiktaş ilerleyen dakikalarda sağdan Rashica ve Onur'un içeri çevirdiği toplarla fırsat bulsa da fileleri bulamadı. Cenk Tosun ileride kayboldu. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda da değişen bir şey yoktu.
70'ten sonra ise tam anlamıyla çöktü siyah-beyazlılar. Maçın ilk dakikasından beri uyarılarını sürdüren Santos'un sesi sahaya hiçbir şekilde ulaşmadı... Halil Akbunar, önce gol, sonra da 2 asistle Beşiktaş'ı yıkarken siyah-beyazlılar koca sezonda yine 3 galibiyetlik seri yapamamış oldu.
8 maçtır kazanamayan Pendikspor karşısında alınan bu hezimet transfer konusundaki aciliyeti de tekrar hatırlattı.
Beşiktaş'ın özellikle stoper ve ön libero noktasındaki sıkıntıları "sağlam" isimlerle halletmesi gerek. Yoksa sezon iki ileri bir geri şeklinde sürecek gibi...