Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı

Edirne'de, emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüsün çarpıştığı kazada 10’u polis 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirne- Kapıkule karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis midibüsü, yol üzerinde dönüş yapan, turistlerin taşındığı Sıddık Bozdoğan yönetimindeki otobüse arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada midibüste bulunan 10’u polis 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.Durumları hafif olan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.