Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, mazbatasını aldı

        MHP'den Karaisalı Belediye Başkanı seçilen Bekir Şimşek, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP'den Karaisalı Belediye Başkanı seçilen Bekir Şimşek, görevine başladı.

        Şimşek, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçerek görevi devraldı.

        Şimşek, AA muhabirine, Karaisalı'da ayrımcılık yapmadan herkese eşit şekilde hizmet edeceğini söyledi.

        Makam odasının kapısını söken Şimşek, kapısının tüm hemşehrilerine açık olduğunu kaydetti.

        Törene, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0
        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay mazbatasını aldı
        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay mazbatasını aldı
        Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
        Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında