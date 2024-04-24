Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 01 ATF 16 plakalı otomobille Doğan E. idaresindeki 01 ATK 623 plakalı motosiklet Ray Sokak'ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Abdülkadir E. düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü B.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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