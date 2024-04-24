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        Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu

        Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:00
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        Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu
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        Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.

        Evliliğe özel bir tarihte adım atmak için aylar öncesinden randevu alan çiftler, Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

        Yoğunluk nedeniyle nikah dairesinde zaman zaman 15'er dakikaya düşen aralıklarla çiftlerin nikahı kıyıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin 24.04.2024 veya Sevgililer Günü gibi özel günlerin tarihlerini tercih ettiklerini söyledi.

        Bugün de evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin 24 Nisan 2024'te nikah masasına oturmak istemesi dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Normalde müdürlüğümüzde yılda 3 bin 500, günde ortalama 10 nikah kıyarken bugün 20 nikahımız olacak. Kendilerine mutluluklar diliyoruz." dedi.

        Nikah kıydırmak için bugünü tercih eden Servet Büyük de 2 yıldır birlikte olduğu Merve Birkeser ile özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Merve Birkeser de anlamlı bir günü daha anlamlı kılmak için bugünü tercih ettiklerini dile getirdi.

        - Mersin

        Mersin'de 17 çift de nikah tarihi olarak 24.04.2024'ü tercih etti.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Dilek Yörük, AA muhabirine, 24 Nisan dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Yörük, "Normal de hafta içi 6-7 nikah kıyıyoruz ama bugüne özel olarak 17 nikahımız var. Özel tarihi kimse kaçırmak istemediği için çiftler bugün nikah yapmak istiyor." dedi.

        Evlilik kararı alan Tolga Köse ile Ayşegül Akin, belediyenin nikah salonundaki törende dünyaevine girdi.

        Güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını belirten Akin, "Hafta içi olmasına rağmen özellikle bugünü seçtik. Katılımın az olacağını biliyorduk ama biz hatırlanacak özel bir gün olmasını istedik." diye konuştu.

        Damat Tolga Köse de 24.04.2024 tarihinde evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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