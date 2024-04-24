Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu
Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.
Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.
Evliliğe özel bir tarihte adım atmak için aylar öncesinden randevu alan çiftler, Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle nikah dairesinde zaman zaman 15'er dakikaya düşen aralıklarla çiftlerin nikahı kıyıldı.
Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin 24.04.2024 veya Sevgililer Günü gibi özel günlerin tarihlerini tercih ettiklerini söyledi.
Bugün de evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin 24 Nisan 2024'te nikah masasına oturmak istemesi dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Normalde müdürlüğümüzde yılda 3 bin 500, günde ortalama 10 nikah kıyarken bugün 20 nikahımız olacak. Kendilerine mutluluklar diliyoruz." dedi.
Nikah kıydırmak için bugünü tercih eden Servet Büyük de 2 yıldır birlikte olduğu Merve Birkeser ile özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Merve Birkeser de anlamlı bir günü daha anlamlı kılmak için bugünü tercih ettiklerini dile getirdi.
- Mersin
Mersin'de 17 çift de nikah tarihi olarak 24.04.2024'ü tercih etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Dilek Yörük, AA muhabirine, 24 Nisan dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.
Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Yörük, "Normal de hafta içi 6-7 nikah kıyıyoruz ama bugüne özel olarak 17 nikahımız var. Özel tarihi kimse kaçırmak istemediği için çiftler bugün nikah yapmak istiyor." dedi.
Evlilik kararı alan Tolga Köse ile Ayşegül Akin, belediyenin nikah salonundaki törende dünyaevine girdi.
Güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını belirten Akin, "Hafta içi olmasına rağmen özellikle bugünü seçtik. Katılımın az olacağını biliyorduk ama biz hatırlanacak özel bir gün olmasını istedik." diye konuştu.
Damat Tolga Köse de 24.04.2024 tarihinde evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
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