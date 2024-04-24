Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu

Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.

Evliliğe özel bir tarihte adım atmak için aylar öncesinden randevu alan çiftler, Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle nikah dairesinde zaman zaman 15'er dakikaya düşen aralıklarla çiftlerin nikahı kıyıldı.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin 24.04.2024 veya Sevgililer Günü gibi özel günlerin tarihlerini tercih ettiklerini söyledi.

Bugün de evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin 24 Nisan 2024'te nikah masasına oturmak istemesi dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Normalde müdürlüğümüzde yılda 3 bin 500, günde ortalama 10 nikah kıyarken bugün 20 nikahımız olacak. Kendilerine mutluluklar diliyoruz." dedi.

Nikah kıydırmak için bugünü tercih eden Servet Büyük de 2 yıldır birlikte olduğu Merve Birkeser ile özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Merve Birkeser de anlamlı bir günü daha anlamlı kılmak için bugünü tercih ettiklerini dile getirdi.