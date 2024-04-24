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        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:29
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        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Suriye uyruklu Ahmed M. (27), çalıştığı iş yerinden Gülpınar Mahallesi'ndeki evine gittiğinde arkadaşı Memduh S. (27) ile karşılaştı.

        Ahmed M, eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Memduh S'yi bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memduh S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, zanlı Ahmed M'yi olay yerinin yakınında yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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