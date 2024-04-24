Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Suriye uyruklu Ahmed M. (27), çalıştığı iş yerinden Gülpınar Mahallesi'ndeki evine gittiğinde arkadaşı Memduh S. (27) ile karşılaştı.
Ahmed M, eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Memduh S'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memduh S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, zanlı Ahmed M'yi olay yerinin yakınında yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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