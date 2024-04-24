Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler Tufanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 947 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen E.E, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler E.Y. ile S.G'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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