Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edilmek üzere eve götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta pitbull cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.

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