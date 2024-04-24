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        Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine ve 2 kişiye saldırarak yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:31
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        Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine ve 2 kişiye saldırarak yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta pitbull cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.

        Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı.

        Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edilmek üzere eve götürüldü.

        Köpeğin saldırma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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