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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:42
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tevke, daha sonra İstasyon Meydanı'nda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

        - Mersin

        Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Mülki ve askeri erkan ile vatandaşların da katıldığı programda, saygı duruşundu bulunuldu, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

        Programda, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        - Hatay

        Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki çocuklar tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösterileri sundu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de kutlamalar kapsamında Vali Erdinç Yılmaz, makamını temsili olarak Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu birinci sınıfı öğrencisi Eylül Nacar'a bıraktı.

        Etkinlikler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde devam eden programda da öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

        Vali Yılmaz, tören sonunda çocukların yanına giderek bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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