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        Çaldığı motosikletin çalındığını öne süren şüpheli, tutuklandı

        ADANA'da otelin önünde park halindeki motosikleti, devreye giren alarma aldırış etmeden çalan 2 şüpheliden Süleyman H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:25
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        Çaldığı motosikletin çalındığını öne süren şüpheli, tutuklandı
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        ADANA’da otelin önünde park halindeki motosikleti, devreye giren alarma aldırış etmeden çalan 2 şüpheliden Süleyman H. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. İfadesinde, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük” diyen Süleyman H. tutuklandı.

        Olay, 15 Nisan’da saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Süleyman H., Ömer Ö.’nün park halindeki motosikletini düz kontakla çalıştırırken, yanındaki kişi ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı. Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        DAHA ÖNCE DE 5 MOTOSİKLET ÇALIP, SATMIŞ

        Motosikletini yerinde bulamayan Ömer Ö.’nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Süleyman H.’nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığı tespit edildi. Süleyman H., Dağlıoğlu Mahallesi’nde caddede yürürken yakalandı. Emniyete götürülen Süleyman H. ifadesinde, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük. Önceki motosikletleri de bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletler bulunamazken, suç ortağı şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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