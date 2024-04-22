Adana'da Seyhan Nehri üzerinde masa tenisi yarışmaları düzenlendi

Masa Tenisi İl Temsilcisi Bayram Taci Menteş, bu etkinliği farkındalık amacıyla gerçekleştirdiklerini ve masa tenisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda sporcular suyun üzerinde kurulan platformda masa tenisi oynadı.

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