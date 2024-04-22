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        Adana'da Seyhan Nehri üzerinde masa tenisi yarışmaları düzenlendi

        Adana'da Seyhan Nehri'nde masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:10
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        Adana'da Seyhan Nehri üzerinde masa tenisi yarışmaları düzenlendi
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        Adana'da Seyhan Nehri'nde masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi.

        Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda sporcular suyun üzerinde kurulan platformda masa tenisi oynadı.

        Masa Tenisi İl Temsilcisi Bayram Taci Menteş, bu etkinliği farkındalık amacıyla gerçekleştirdiklerini ve masa tenisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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