Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, ByLock yazışmalarında adının geçtiğini, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiğini, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğünü bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.