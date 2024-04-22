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        Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı (4)

        YANGIN,KAZADAN ÖNCE ÇIKMIŞAdana'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste yaralanan ve çoğunluğu birbiriyle akraba olan tarım işçileri DHA'ya açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:55
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        Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı (4)
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        YANGIN,KAZADAN ÖNCE ÇIKMIŞ

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste yaralanan ve çoğunluğu birbiriyle akraba olan tarım işçileri DHA'ya açıklamalarda bulundu. Yaralılar, minibüsteki yangının lastik kısmından araç seyir halindeyken çıktığını kaydetti. Minibüsün orman yolunda freninin çok kullanılmasından dolayı balatalarından alev almış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        'ÇOK HIZLI GİDİYORDU'

        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde vücut travması nedeniyle tedavi altında olan Adul Sakin (18), kaza yaşanmadan önce araçta yangın çıktığını söyledi. Sakin, "Salatalık hasadı için Mardin'den Manisa'ya gidiyorduk. Minibüsün yakıtı bitmişti. Bir köye gittik, bir amcadan aldık. Bidonu boşalttık. Ondan sonra lastiğin bulunduğu yerden ateş çıkmaya başladı. 'Dur' dedik, durmadı. Hızlıydı. Sağa sola gittik, sonra da uçuruma uçtuk. Orası bildiğimiz bir yol değildi. Şoför, 'Sizi kısa bir yoldan götüreceğim' dedi. Mardin'den 6 yıldır geliyoruz ama o yolu hiç kullanmamıştık. Bu şoför yeniydi, ilk defa bu yoldan geldik. Çok hızlı gidiyordu. Bu kadar hızlı gitmeseydi belki böyle olmazdı. Çok korktuk" dedi.

        GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA YERDEYDİM

        Yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mukaddes Sakin (22) de "Şoföre lastik kısmının yandığını söylediğimizde bizi dinlemedi. Çok hızlı gidiyorduk. Bağırdık ama durmadı. Gözümü açtığımda yerdeydim" diye konuştu.

        BALCALI'DAKİ YARALILARIN DURUMU İYİ

        Öte yandan, yaralanan 17 tarım işçisinin çeşitli hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılar Ramazan Çakıl (47) ve Birhat Sakin'in (16) durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralılarla ilgili bilgi veren Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Çocuk olan yaralının genel durumu iyi. Hastaların bilinci açık. Mukaddes'in zigomasında kırık var Adul'da genel travma var. 24 saat gözlem altında olacaklar. Ancak Ramazan Çakıl'ın yüzünde yanıklar ve ayak bileğinde, kaburgasında, belinde ve sağ ayak kemiklerinde kırıklar var. O nedenle ortopedi tarafından ameliyata alınacak" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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