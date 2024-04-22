GÜNCELLEME - Adana'da uçuruma yuvarlanıp yanan minibüsteki 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Bu arada, sürücünün yanlış yola girdiğini fark edip dönüşe geçtiği sırada kazanın yaşandığı öne sürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18) ve Bünyamin Çakıl'ın (6) yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Çakıl (13) da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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