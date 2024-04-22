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        GÜNCELLEME - Adana'da uçuruma yuvarlanıp yanan minibüsteki 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüsün yanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:13
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        GÜNCELLEME - Adana'da uçuruma yuvarlanıp yanan minibüsteki 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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        Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüsün yanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Mustafa A. yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandıktan sonra alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Sağlık ekipleri minibüsteki Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18) ve Bünyamin Çakıl'ın (6) yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Çakıl (13) da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan 7'si çocuk 17 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri, aracın sürücüsü Mustafa A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

        Bu arada, sürücünün yanlış yola girdiğini fark edip dönüşe geçtiği sırada kazanın yaşandığı öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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