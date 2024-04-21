Bitexen Adana 1954 şampiyonluk kupasını aldı

Futbolcular ve teknik kadro kupa töreni için sahaya çıktı.

Yeni Adana Stadı'nda ağırladığı İdaş Çatalcaspor'u 3-1 mağlup eden Bitexen Adana 1954 için maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bitexen Adana 1954 kupasını aldı.

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