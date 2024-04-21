Bitexen Adana 1954 şampiyonluk kupasını aldı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bitexen Adana 1954 kupasını aldı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bitexen Adana 1954 kupasını aldı.
Yeni Adana Stadı'nda ağırladığı İdaş Çatalcaspor'u 3-1 mağlup eden Bitexen Adana 1954 için maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Futbolcular ve teknik kadro kupa töreni için sahaya çıktı.
Kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'dan alan Bitexen Adana 1954'ün oyuncuları, kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı.
Bitexen Adana 1954 Başkanı Menderes Kutlu, kupa töreninde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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