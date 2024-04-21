Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı
Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.
Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.
Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.
Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti.
Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.
Vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla kaydetti.
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