Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

        Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

        Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

        Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti.

        Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

        Vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!

        Benzer Haberler

        Adana'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı
        Adana'da polise silah doğrultan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tu...
        Adana'da polise silah doğrultan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tu...
        Takiple durdurulan kamyonette polise silah çekip tehdit eden belediye temiz...
        Takiple durdurulan kamyonette polise silah çekip tehdit eden belediye temiz...
        Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej geçişi yapıldı
        Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej geçişi yapıldı
        Portakal Çiçeği Festivali'nde binlerce kişinin katıldığı kortej renkli görü...
        Portakal Çiçeği Festivali'nde binlerce kişinin katıldığı kortej renkli görü...