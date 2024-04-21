Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti.

Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

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