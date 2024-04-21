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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı müzik grubu "KÖFN" konseriyle sona erdi

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:12
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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı müzik grubu "KÖFN" konseriyle sona erdi
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

        Karnaval kapsamında müzik grubu "KÖFN"'ün Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.

        En sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna müzikseverler de eşlik etti.

        Konser sonunda müzik grubunun performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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