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        Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİAdana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düştüğü kazada yaralanan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:08
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        Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düştüğü kazada yaralanan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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