Şırnak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Adana'da defnedildi

Kurt ile Ozan Y'nin Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde jandarma astsubay kıdemli çavuş olarak görev yaptıkları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) katılmak üzere Cizre'ye gittikleri öğrenilmişti.

Kurt'un hayatını kaybettiği kazada, aynı araçtaki Ozan Y. ile diğer aracın sürücüsü Berat G. yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Kurt'un ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek de katıldı.

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