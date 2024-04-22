Adana ve Hatay'da valiler makam koltuklarını çocuklara devretti

Adana ve Hatay'da valiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara devretti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nigahi Soykan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Öykü Şimşek ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Köşger, ziyarette makam koltuğunu temsili olarak Şimşek'e devretti.

Koltuğa geçen Şimşek, Adana'da sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçilmesi için daha fazla yüzme havuzu yapılması gerektiğini söyledi.

Çocukların rahatça spor yapabilmeleri için her bölgeye bir spor salonu yapılması talimatını da veren Şimşek, her okulda bir proje atölyesinin olmasını istedi.

Vali Yavuz Selim Köşger de boğulmalara sebep olan su kanallarının üzerinin kapatılmasıyla ilgili bir projenin bulunduğunu dile getirdi.

- Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Masatlı, makamını temsili olarak Şehit İlker Uylaş İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu'na devretti.