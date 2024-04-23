23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Belen ilçesindeki kutlamalarda, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz tarafından, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdemli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenlendi. Programa katılan çocuklar, ekiplerin kontrolünde havalı silahlarla atış yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

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