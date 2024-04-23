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        Adana'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:32
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        Adana'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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