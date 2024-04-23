Adana'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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