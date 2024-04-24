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        Pitbull cinsi köpeğin sahibine ve ailesine saldırdığı anlar kamerada; 3 yaralı

        ADANA'da beslendiği evden kaçan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Hamza Saçıkirli (51), ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57) ve anne Havva Saçıkirli'yi (78) ısırarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:40
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        Pitbull cinsi köpeğin sahibine ve ailesine saldırdığı anlar kamerada; 3 yaralı
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        ADANA’da beslendiği evden kaçan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Hamza Saçıkirli (51), ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57) ve anne Havva Saçıkirli’yi (78) ısırarak yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan köpek ise polis tarafından barınağa teslim edildi. Köpeğin saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beslendiği pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli’ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin 3 kişiyi yaraladığı, bir kişinin ise köpek üzerine koştuğu sırada tabancayla ateş açtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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