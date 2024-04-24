GÜNCELLEME - Adana'da köpek saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta Amerikan staff cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.

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