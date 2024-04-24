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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:16
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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Z.Ç. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

        Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Z.Ç. FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar' ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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