Kazada ölen annesinden sezaryenle alınan bebek, hayati tehlikeyi atlattı

ADANA’da trafik kazasında hayatını kaybeden 9 aylık hamile Nur Abbud’un (31) sezaryenle alınan erkek bebeği, hayati tehlikeyi atlattı.

Kaza, 17 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı'nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, tutuklandı. Abbud’un cenazesi, eşi tarafından Suriye’nin Azez kentine götürülerek toprağa verildi.

DOĞDUĞUNDA SOLUMUYORDU Doğum sırasında oksijensiz kalması yüzünden nefes alamayan ve doktorların hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği bebek, 5 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların mucize diye nitelendirdiği bebek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelerin ardından solunum cihazlarından kurtularak nefes almaya başladı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, oksijensiz doğum vakalarının sıkça yaşandığını, ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Şehir hastanesindeyken kalp sesinin fark edilmesinin ardından ameliyatla alındıktan sonra bebeğin solumadığını ve kalp tepe atımının alınamadığını anlatan Yapıcıoğlu, 15 dakika süren kalp masajı yapıldığını ve solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verildiğini kaydetti.

'BEKLENENDEN DAHA İYİYE GİDİYOR' Bebeğin doğduğu sırada değerlerinin, olması gerekenden çok daha düşük çıktığını aktaran Yapıcıoğlu, "Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34,5 dereceye indirdik. Böylelikle beyin hücrelerinin oksijen tüketimi azaldı. İlk geldiğinde daha kötüydü ancak 72 saatlik tedavinin ardından şu an solunum cihazını çıkarttık. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. Şu an tüple besleme yapıyoruz ancak emme refleksi de gelişmiş durumda. Yapacağımız birkaç tetkik daha var. Ağızdan beslenmesi normale dönerse, havale geçirme durumu da olmazsa 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.