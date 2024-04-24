Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kazada ölen annesinden sezaryenle alınan bebek, hayati tehlikeyi atlattı

        ADANA'da trafik kazasında hayatını kaybeden 9 aylık hamile Nur Abbud'un (31) sezaryenle alınan erkek bebeği, hayati tehlikeyi atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen annesinden sezaryenle alınan bebek, hayati tehlikeyi atlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da trafik kazasında hayatını kaybeden 9 aylık hamile Nur Abbud’un (31) sezaryenle alınan erkek bebeği, hayati tehlikeyi atlattı.

        Kaza, 17 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı'nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, tutuklandı. Abbud’un cenazesi, eşi tarafından Suriye’nin Azez kentine götürülerek toprağa verildi.

        DOĞDUĞUNDA SOLUMUYORDU

        Doğum sırasında oksijensiz kalması yüzünden nefes alamayan ve doktorların hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği bebek, 5 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların mucize diye nitelendirdiği bebek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelerin ardından solunum cihazlarından kurtularak nefes almaya başladı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, oksijensiz doğum vakalarının sıkça yaşandığını, ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Şehir hastanesindeyken kalp sesinin fark edilmesinin ardından ameliyatla alındıktan sonra bebeğin solumadığını ve kalp tepe atımının alınamadığını anlatan Yapıcıoğlu, 15 dakika süren kalp masajı yapıldığını ve solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verildiğini kaydetti.

        'BEKLENENDEN DAHA İYİYE GİDİYOR'

        Bebeğin doğduğu sırada değerlerinin, olması gerekenden çok daha düşük çıktığını aktaran Yapıcıoğlu, "Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34,5 dereceye indirdik. Böylelikle beyin hücrelerinin oksijen tüketimi azaldı. İlk geldiğinde daha kötüydü ancak 72 saatlik tedavinin ardından şu an solunum cihazını çıkarttık. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. Şu an tüple besleme yapıyoruz ancak emme refleksi de gelişmiş durumda. Yapacağımız birkaç tetkik daha var. Ağızdan beslenmesi normale dönerse, havale geçirme durumu da olmazsa 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

        Yapıcıoğlu, hamilelerin ve çocukların motosikletle yolculuk yapmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
        Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arka...
        Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arka...
        GÜNCELLEME - Adana'da köpek saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Adana'da köpek saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
        Pitbull cinsi köpeğin sahibine ve ailesine saldırdığı anlar kamerada; 3 yar...
        Pitbull cinsi köpeğin sahibine ve ailesine saldırdığı anlar kamerada; 3 yar...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı