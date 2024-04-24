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        Adana erken ısındı; termometreler 42 dereceyi gördü

        ADANA'da nisan ayının son haftası parklardaki termometreler güneşte 42 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:20
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        Adana erken ısındı; termometreler 42 dereceyi gördü
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        ADANA'da nisan ayının son haftası parklardaki termometreler güneşte 42 dereceyi gösterdi.

        Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Parklar ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkan bazı vatandaşlar da ağaç altında gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

        'AÇIK HAVUZLARDA SERİNLİYORUZ'

        Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda dinlenen Yağız Yıldırım (20) ile Abdulkadir Yılmaz (18) yaz mevsimlerinde başka kentlere gittiklerini ya da açık havuzlarda yüzmeyi tercih ettiklerini söyledi. Geçen yıllara göre, bu yıl sıcaklıkların erken başladığını belirten emekli İbrahim Kalkan ise (68), şimdiden hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu düşünüldüğünde yaz mevsiminin çok zor geçeceğini ifade etti.

        'SICAK DA OLSA İLLAKİ ADANA'

        Parktaki spor alanında pedal çeviren 80 yaşındaki Celile Acır da sıcaklığına rağmen Adana'nın dört dörtlük bir kent olduğunu ve vazgeçemeyeceğini belirterek, "Hem sıcak nedeniyle hem de özlediğim için kızımın yanına İzmir Çeşme'ye gideceğim. Orası da öğle saatlerinde sıcak. Ben birçok kente gittim ama illa Adana illa Adana. Sıcak da olsa ben asla bu kentten vazgeçmem, çok seviyorum. İngiltere'de oğlumun yanında 6 ay kaldım ama burayı sayıkladım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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