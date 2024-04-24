Adana erken ısındı; termometreler 42 dereceyi gördü

ADANA'da nisan ayının son haftası parklardaki termometreler güneşte 42 dereceyi gösterdi.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Parklar ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkan bazı vatandaşlar da ağaç altında gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

'AÇIK HAVUZLARDA SERİNLİYORUZ'

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda dinlenen Yağız Yıldırım (20) ile Abdulkadir Yılmaz (18) yaz mevsimlerinde başka kentlere gittiklerini ya da açık havuzlarda yüzmeyi tercih ettiklerini söyledi. Geçen yıllara göre, bu yıl sıcaklıkların erken başladığını belirten emekli İbrahim Kalkan ise (68), şimdiden hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu düşünüldüğünde yaz mevsiminin çok zor geçeceğini ifade etti.